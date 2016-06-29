Лідери ЄС хочуть застосувати статтю 50 Угоди про ЄС для виходу Великобританії якомога швидше – Юнкер

Про це у вівторок в Брюсселі по завершенню першого дня саміту ЄС повідоми президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, передає власний кореспондент УНІАН.

«Як довго не буде повідомлення, переговорів не буде. У мене є деяке розуміння того факту, що Девід Кемерон хоче мати деякий час. Чого я не розумію, так це те, що ті, хто хочуть залишити, повністю не здатні сказати нам, що вони хочуть. Вони мали кампанію з виходу, зараз говорять, що нам треба деякий час. Я думав, що якщо ви хочете вийти, ви маєте мати план, проект. Але у них цього немає», - сказав Юнкер.

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При цьому він висловив сподівання, що «повідомлення від наступного британського уряду надійде якомога швидше». «Ми хочемо застосувати статтю 50 якомога швидше. Процес треба прискорити – у нас немає місяців, щоб медитувати, ми повинні діяти», - наголосив Юнкер.

Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав це засідання «першою британсько-європейською Радою не тільки через Brexit, але й через те, що більшість інших питань, які обговорювалися, були також британські». «Поважаючи бажання народу Великобританії, ми всі визнаємо, що процес виходу в інтересах всіх, особливо, Великобританії. Прем’єр-міністр Кемерон ухвалив рішення, що стаття 50 Угоди буде задіяна новим лідерством Британії. Лідери розуміють, що потрібний деякий час, але вони також очікують, що наміри британського уряду будуть уточнені якомога скоріше», - сказав президент Європейської Ради.

За його словами, це – чіткий месідж, який Кемерон повезе назад в Лондон.

Туск також повідомив, що лідери ЄС обговорили економічні наслідки, зокрема, значне зниження економічного росту в Об’єднаному Королівстві з можливістю негативного його розповсюдження по всьому світу.