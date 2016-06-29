Особисті дані понад 100 тисяч французьких поліцейських опинилися в мережі

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Independent.

Серед оприлюдненої інформації були, зокрема, домашні адреси правоохоронців.

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Дані як діючих, так і відставних офіцерів поліції Франції були завантажені на Google-диск. За словами поліції, витік стався внаслідок неправомірних дій з боку працівника".

Це сталося ще 2 червня, тобто доступ до конфіденційної інформації зберігався близько трьох тижнів.

Видання зазначає, що, можливо, є зв'язок між витоком інформації та вбивством двох співробітників французької поліції в паризькому передмісті 13 червня.

Дані убитих Джесіки Шнайдер і Жана-Батіста Сальвена також зберігалися в базі.