Росія і Грузія обмінялися заручниками.

Зокрема, в результаті переговорів між представниками влади Грузії і російськими військовими сьогодні звільнено 63 мирних жителі грузинських сіл Цхінвальського регіону, повідомляють «Новини-Грузія» з посиланням на прес-службу губернатора Цхінвальського регіону Шіда КАРТЛІ.

"Російська сторона передала грузинській 63 людини - це все цивільні особи, жителі сіл Великої і Малої Ліахвської ущелин. Це ті громадяни Грузії, які не встигли залишити зону конфлікту до початку бойових дій і залишались у своїх будинках", - повідомили в прес-службі губернатора.

"Здебільшого це люди похилого віку, найстаршому старшому з них - 90 років. Дехто із звільнених полонених мають сліди побоїв. Вони говорять, що дістали каліцтва, коли їх брали у полон осетинські формування", - відзначили в прес-службі.

Так само повідомляється, що грузинська сторона передала Росії на прикордонному пункті пропуску "Верхній Ларс" 16 росіян.

За словами офіційного представника регіонального прикордонного управління ФСБ РФ у Південному федеральному окрузі Сергія ЛІВАНЦОВА, з початку бойових дій в Південній Осетії це вже восьма передача росіян грузинською стороною, загалом було передано 70 осіб.