Колишній мер Лондона Джонсон відмовився висуватись на пост прем'єра Британії

Заява Джонсона, який вважався одним з лідерів кампанії в підтримку виходу Великобританії з Євросоюзу, на тлі успіху якої свою відставку анонсував нинішній прем'єр Девід Кемерон, стала несподіванкою, передає Бі-бі-сі. Букмекери вважали його фаворитом у боротьбі за цей пост.

Як повідомляв УНІАН, про свій намір поборотися за посаду прем'єра і лідера консерваторів вже заявив міністр юстиції Великобританії Майкл Гоув, який, як очікували букмекери, підтримає кандидатуру колишнього мера Лондона Бориса Джонсона, який був лідером кампанії за вихід Великобританії з ЄС.

Також міністр внутрішніх справ країни Тереза Мей оголосила, що висуває свою кандидатуру на пост лідера партії і наступника Девіда Кемерона в кріслі прем'єр-міністра країни.