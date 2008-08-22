У США через конверти з білим порошком евакуювали два офіси Маккейна

09:11, 22 серпня 2008
Світ
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Кандидат у президенти був у себе вдома

Два офіси кандидата у президенти Сполучених Штатів республіканця Джона Маккейна були евакуйовані.

У штати у Колорадо та Нью-Гемпшир надійшли листи з погрозами та невідомим білим порошком. Працівників, які торкалися підозрілих листів, відправили до лікарні на обстеження.

Експерти вивчають конверти та їхній вміст. Сам Маккейн на момент інциденту був у себе вдома у штаті Арізона.

ICTV

 

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