У США через конверти з білим порошком евакуювали два офіси Маккейна
09:11, 22 серпня 2008Світ
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Кандидат у президенти був у себе вдома
Два офіси кандидата у президенти Сполучених Штатів республіканця Джона Маккейна були евакуйовані.
У штати у Колорадо та Нью-Гемпшир надійшли листи з погрозами та невідомим білим порошком. Працівників, які торкалися підозрілих листів, відправили до лікарні на обстеження.
Експерти вивчають конверти та їхній вміст. Сам Маккейн на момент інциденту був у себе вдома у штаті Арізона.
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