У США через конверти з білим порошком евакуювали два офіси Маккейна

Два офіси кандидата у президенти Сполучених Штатів республіканця Джона Маккейна були евакуйовані.

У штати у Колорадо та Нью-Гемпшир надійшли листи з погрозами та невідомим білим порошком. Працівників, які торкалися підозрілих листів, відправили до лікарні на обстеження.

Експерти вивчають конверти та їхній вміст. Сам Маккейн на момент інциденту був у себе вдома у штаті Арізона.

ICTV