Помер лауреат Нобелівської премії миру Елі Візель, який пережив Голокост

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Яд ва-Шем тужить через смерть Елі Візеля, який пережив Голокост", — йдеться у повідомленні центру, опублікованому на його офіційному Twitter.

Yad Vashem mourns the passing of Elie Wiesel-Holocaust survivor, Nobel laureate, renowned author https://t.co/YhyhrvZqhl — Yad Vashem (@yadvashem) July 2, 2016

Елі Візель отримав Нобелівську премію миру в 1986 році. "Його послання засноване на особистому досвіді тотального приниження і повного презирства до людства, яке було показано в таборах смерті Гітлера", — йшлося у повідомленні Нобелівського комітету в 1986 році. Його посил "повторюється і заглиблюється" в його літературних роботах, писав комітет.

Письменник народився в Румунії в 1928 році. У 1944 році потрапив разом з родиною в концентраційні табори — разом з батьком він потрапив у табір Освенцім, а потім — у Бухенвальд. До звільнення з табору з його родини дожили тільки самі Візель і його сестри.

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Про час, проведений у нацистських таборах, Візель не писав протягом майже десяти років, повідомляє Haaretz. Однак у 1956 році він видає свою першу автобіографічну книгу "І світ мовчав". Пізніше була випущена скорочена версія цієї книги, яка отримала назву "Ніч".

Візель викладав у Єльському та Бостонському університетах. У 1965 році відвідував СРСР з візитом і вивчав становище євреїв у країні. Крім Нобелівської премії, Елі Візель був також нагороджений Президентською медаллю Свободи, Золотою медаллю Конгресу США та Орденом Почесного легіону.