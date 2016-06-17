Співробітники Держдепу закликають до військових ударів проти режиму Асада - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на копію листа, що надійшов по внутрішнім дипломатичним каналам Держдепу, передає РБК.

Як зазначає видання, співробітники Держдепу закликають до «цілеспрямованих військових ударів» проти сирійського уряду на тлі близького краху режиму припинення вогню.

У Держдепартаменті підтвердили наявність цієї заяви, але відмовилися коментувати його зміст, до тих пір, поки з ним не ознайомилося керівництво.

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Джон Кірбі, офіційний представник Держдепартаменту заявив, що нормативні акти Державного департаменту прямо забороняють відповідні заходи щодо будь-якого співробітника, який висловить свою незгоду, скориставшись спеціальним каналом.

Проте, за словами екс-співробітника Держдепартаменту, на якого посилається WSJ, те, що так багато працівників має альтернативний погляд на Сирію, «приносить незручності адміністрації президента».

Співробітники Держдепартаменту у своєму повідомленні звертають увагу на те, що США втрачають потенційних союзників серед більшості сунітського населення Сирії в боротьбі проти сунітського екстремістського угруповання «Ісламська держава», в той час як їх «продовжує бомбити» Асад і його алавітське оточення.

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«Нездатність зупинити кричущі зловживання Асада тільки зміцнить ідеологічну привабливість таких груп, як ІДІЛ, незважаючи на те, що вони терплять тактичні невдачі на полі бою», — попереджають співробітники Держдепу.

Башар Асад і його російські союзники не поставилися серйозно до режиму припинення вогню, стверджують дипломати, пропонуючи США зайняти більш впевнену військову позицію і забезпечити перехідний уряд в Дамаску.

Вони також закликають змінити курс і створити більш надійні партнерські відносини з помірними повстанцями, щоб боротися як проти ІДІЛ, так і проти уряду Асада.