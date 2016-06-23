ЄС виділить для Туреччини, Йорданії та Лівану 200 мільйонів євро на підтримку біженців

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Регіональний трастовий фонд ЄС у відповідь на сирійську кризу запустив нові проекти на суму понад 200 млн євро на підтримку 1 млн біженців, які тікають від війни з Сирії до Туреччини, Йорданії і Лівану", – йдеться в повідомленні.

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Як заявив комісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоганнес Хан, засоби призначені для забезпечення біженців, які зібралися в таборах в Туреччині, Йорданії та Лівані. Левову частину грошей отримає Туреччина – 165 млн євро.

Цей фінансовий пакет є ще одним кроком у напрямку виконання зобов'язання ЄС щодо надання в 2016 році більше 3 млрд євро допомоги сирійському народові і сусіднім країнам, постраждалим від міграційного кризи.