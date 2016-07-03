Через зростання ісламофобії ОАЕ закликали громадян не носити національний одяг за кордоном
Влада Об'єднаних Арабських Еміратів попередила своїх громадян, щоб вони не носили за кордоном свій традиційний одяг.
Міністерство закордонних справ ОАЕ в своїх акаунтах на Twitter арабською та англійською мовами радить своїм громадянам не носити національний одяг, перебуваючи за кордоном, і дотримуватися місцевих правил поведінки, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Там також міститься порада жінкам не носити паранджу в тих європейських країнах, де це заборонено.
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Це попередження прозвучало після того, як минулого тижня поліція американського штату Огайо вклала на землю і заарештувала бізнесмена з Еміратів, одягненого в дишдашу (довгу білу сорочку) з гутрою (білою хусткою) на голові.
Як повідомила преса ОАЕ, бізнесмен перебував у готелі міста Ейвон, де викликав підозри у співробітниці готелю, яка і викликала поліцію.
У повідомленні МЗС ОАЕ цей інцидент не згадується.