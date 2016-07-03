Через зростання ісламофобії ОАЕ закликали громадян не носити національний одяг за кордоном

Міністерство закордонних справ ОАЕ в своїх акаунтах на Twitter арабською та англійською мовами радить своїм громадянам не носити національний одяг, перебуваючи за кордоном, і дотримуватися місцевих правил поведінки, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Там також міститься порада жінкам не носити паранджу в тих європейських країнах, де це заборонено.

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Це попередження прозвучало після того, як минулого тижня поліція американського штату Огайо вклала на землю і заарештувала бізнесмена з Еміратів, одягненого в дишдашу (довгу білу сорочку) з гутрою (білою хусткою) на голові.

Як повідомила преса ОАЕ, бізнесмен перебував у готелі міста Ейвон, де викликав підозри у співробітниці готелю, яка і викликала поліцію.

У повідомленні МЗС ОАЕ цей інцидент не згадується.