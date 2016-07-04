В аеропорту Стамбула затримані двоє підозрюваних у зв'язках з "Ісламською державою"

Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на агентство Dogan, мова йде про двох громадян Киргизії у віці 25 і 35 років. Імена затриманих не уточнюються, лише ініціали - К. В. і Ф. М. І. У валізах підозрюваних були знайдені прилад нічного бачення і армійський одяг. Затримані були допитані антитерористичною поліцією Стамбула.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що у зв'язку з терактом в аеропорту під варту взято близько 20 бойовиків "Ісламського держави". Пізніше влада Туреччини пред'явила звинувачення 13 затриманим.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 червня в аеропорту імені Ататюрка прогриміли три вибухи, жертвами атаки стали 43 людини, ще понад 200 отримали поранення.