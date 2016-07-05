Британські парламентарії: країни НАТО повинні збільшити зусилля для стримування агресії Росії

Про це йдеться в доповіді оборонного комітету британського парламенту, передає Лента.ру.

Такі дії Москви, як анексія Криму і військова інтервенція на сході України, парламентарії назвали загрозою стабільності Європи.

Також у документі згадується загрозлива поведінка Росії по відношенню до членів НАТО, зокрема, неодноразові випадку прольоту російських військових літаків поблизу повітряного простору альянсу.

«Великобританія і НАТО повинні мати адекватну військову міць і здатність стримувати, а в разі необхідності протистояти агресивним російським крокам», — підкреслюється в доповіді.

Парламентарії також виступають за продовження санкцій проти Росії, введених в зв'язку з українським конфліктом. «Ми також закликаємо уряд активізувати адресні санкції щодо членів російського керівництва», — зазначають вони.

Як передає РБК, за словами голови комітету Джуліана Льюїса, той факт, що НАТО і Великобританія були захоплені зненацька втручанням в Україні, показує відсутність розуміння рішучості російської влади до «збереження сфери впливу за межами Росії, у разі необхідності, і з застосуванням сили».

У звіті парламентського комітету йдеться, що Росія не тільки нарощує військову міць, але і більш активно використовує «нетрадиційні методи», які не можуть призвести до відповіді НАТО згідно 5 статті статуту альянсу, яка передбачає, що збройний напад на одну державу-учасника НАТО прирівнюється до нападу на альянс в цілому.

Зокрема, парламентарії наводять приклад російської пропаганди, реакція на яку, на їхню думку, з боку НАТО є недостатньою.

«Ми стурбовані тим, що Великобританія і НАТО ще не повністю сформували стратегію ефективного протистояння російській пропаганді та дезинформації. Ми розуміємо, що в НАТО робляться зусилля для її розвитку. <...> Тим не менш, НАТО має суттєво збільшити обсяг ресурсів, який держави-учасники вкладають у цю роботу», — йдеться в доповіді.

Крім того, парламентарії закликають визнати масштаби нарощування російської військової сили і дати рішучу відповідь на нього. «Останні російські дії і заяви високопоставлених осіб означають, що Росія зміцнює [обороноздатність] для можливого майбутнього конфлікту з Заходом. Якщо Захід не відреагує належним чином на такі дії, він буде погано оснащений для запобігання такого конфлікту або успішного протистояння, у разі, якщо конфлікт розгориться. Міністри оборони [країн-учасниць НАТО] повинні викласти свої плани, у рамках розширеної стратегії по відношенню до Росії і розробити заходи по боротьбі з мілітаризацією Росії», — стверджує оборонний комітет парламенту Британії.

Разом із тим, депутати закликають визначити, чи потребує Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1987 року перегляду або заміні, у світлі тверджень, що Росія порушила його положення, а також закликають стимулювати продовження дії санкцій ЄС проти Росії і розгляд питання про їх поширення на більш широке коло осіб з числа російського керівництва.