Буш рекомендує Медведєву не визнавати Південну Осетію і Абхазію

У понеділок президент США Джордж Буш рекомендував Росії не визнавати незалежність Південної Осетії і Абхазії, передає Лента.руз посиланням на AFP.

"Я закликаю російське керівництво виконувати свої зобов`язання і не визнавати ці сепаратистські регіони", - йдеться в заяві американського лідера.

Раніше занепокоєння з приводу звернення російських парламентаріїв до президента Дмитра Медведєва з проханням визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель. "Це суперечитиме міжнародному законодавству. Я вважаю, що російський президент не буде підписувати цю резолюцію, тому що це приведе до дуже скрутного і критичного становища в ситуації, що стосується територіальної безпеки Грузії", - пояснила вона.

Декілька урядів європейських держав також закликали Медведєва не визнавати незалежність двох самопроголошених республік, відзначає агентство. В ході телефонної наради лідери країн "великої сімки" (Франція, Німеччина, Італія, Японія, Канада, Великобританія і США) виразили тривогу у зв`язку з можливим визнанням і заявили про підтримку територіальної цілісності Грузії.

Як повідомлялося, у понеділок члени Ради Федерації і депутати Держдуми Росії одноголосно прийняли звернення до президента Дмитра Медведєва з проханням визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії і звернулися до парламентів держав-членів ООН з аналогічною пропозицією. Керівництво невизнаних республік неодноразово зверталося до РФ з відповідним проханням.

Тим часом офіційний представник Білого дому, коментуючи звернення російських парламентаріїв, заявив, що "статус двох грузинських регіонів не може бути визначений якоюсь однією країною", а повинен обговорюватися на міжнародному рівні за сприяння ООН.