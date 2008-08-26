Техногенна аварія у Китаї - на одному з хімічних заводів сталася серія вибухів. За даними газети "Шанхай Дейлі", загинули щонайменше чотири людини, кілька працівників зазнали поранень.

На момент аварії на заводі працювали три десятки людей, половина із них - ще й досі у палаючій будівлі.

У ці хвилини - над заводом стоїть густий чорним дим. Про витоки хімічних речовин не повідомляють, утім у навколишніх селищах розпочалася евакуація. Вивозять усіх, хто мешкає у радіусі трьох кілометрів від заводу.

5 канал