Обаму хотіли застрелити

У Денвері, штат Колорадо, де 25 серпня відкрився з`їзд Демократичної партії США, затримано чотирьох осіб, які, імовірно, мали намір убити кандидата в президенти Барака Обаму, повідомляє CBS.

Вбивство, за даними поліції, було заплановане на четвер, 28 серпня, коли Обама збирається виступити на стадіоні Invesco Field at Mile High з своєю першою промовою як офіційно висунутий єдиний кандидат від Демократичної партії. Його збиралися застрелити з снайперської гвинтівки.

Один із затриманих, за інформацією джерел CBS в правоохоронних органах, вже зізнався. За попередньою інформацією, як мінімум один із затриманих пов`язаний з расистським рухом.

Першим з четверо був арештований 28-річний Тарін Гартрелл (Tharin Gartrell). Це відбулося ще в неділю, 24 серпня, в міста Аврора поблизу Денвера. У машині Гартрелла виявили дві снайперські гвинтівки (одна з них числиться вкраденою в штаті Канзас), рації, перуки, бронежилет, декілька комплектів водійських прав на різні імена, а також 44 грами метамфетаміна.

Услід за тим поліція затримала в готелі в місті Черрі-Крік 33-річного Шона Роберта Адольфа (Shawn Robert Adolph), який розшукувався у декількох справах. Намагаючись втекти, він зістрибнув з шостого поверху, але зламав ногу і був затриманий. За характерною атрибутикою в ньому впізнали прихильника расистського руху.

Також затримані 32-річні Нейтан Джонсон (Nathan Johnson) і його подруга. Саме Джонсон повідомив поліції, що група збиралася убити Обаму.

До розслідування підключилися Секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, а також кандидатів на вищі пости, ФБР і інші федеральні структури. Представники правоохоронних органів запевнили, що зараз ні Обамі, ні з`їзду демократів, ні жителям Колорадо ніщо не загрожує.

Лента.ру