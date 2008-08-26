У Франції здійснив аварійну посадку Boeing-737: 26 постраждалих

Продовжуються інциденти з пасажирськими літаками, це вже стало типовою проблемою серпня. Сьогодні вночі в аеропорту французького міста Ліможа здійснив аварійну посадку пасажирський літак Boeing-737 ірландської авіакомпанії Ryanair. Постраждали 26 чоловік – всі вони госпіталізовані.

Літак вилетів з Брістоля (Великобританія) до Барселони (Іспанія). У небі над Францією з незрозумілої поки причини відбулася розгерметизація салону, екіпаж ухвалив рішення про екстрену аварійну посадку. Літак різко пішов на зниження, щоб уникнути серйозніших проблем.

Посадка пройшла нормально. Але з 168 пасажирів 26 чоловік одержали «травми слуху», викликані розгерметизацією салону і різким зниженням літака, уточнили співробітники служби аеропорту в Ліможі.

Всього на борту літака знаходилися 175 чоловік – 168 пасажирів і 7 членів екіпажа.

Серйозної загрози здоров`ю потерпілих 26 пасажирів немає, кажуть лікарі. Інші 127 пасажирів вже вилетіли до Барселони іншим літаком авіакомпанії Ryanair.

Нагадаємо, в неділю у Бішкеку також під час польоту через 10 хвилин після зльоту відбулася розгерметизація салону Boeing-737. Лайнер зробив аварійну посадку і загорівся. Загинули 67 пасажирів. У живих залишилися 23 людей, включаючи весь екіпаж. Сьогодні в Киргизії оголошений день жалоби по загиблих.

Комсомольская правда