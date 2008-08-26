У грузинський порт прямує американський есмінець

Есмінець "Макфол" американських ВМС, який з 24 серпня перебував у грузинському порту Батумі, попрямував до Поті, щоб доставити гуманітарну допомогу. Про це повідомляє AFP з посиланням на посольство США в Грузії. У Поті після недавнього військового конфлікту залишилися російські блокпости. За інформацією агентства, "Макфол" і ще один американський корабель, що супроводжують його, планують прибути в порт 27 серпня.

Лента.ру нагадує, що гуманітарна допомога із США доставляється військовими кораблями і літаками відповідно до рішення президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, який підтримав Грузію в її конфлікті з Росією. Представники Росії висловили незадоволення такою формою доставки допомоги, припустивши, що цими рейсами в країну може доставлятися зброя.