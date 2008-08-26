Група російських кораблів стала на рейд у Сухумі

Загін російських кораблів 26 серпня о 7:00 мск встав на рейд в Сухумі. Про це повідомив заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ генерал-полковник Анатолій Ноговіцин. За його словами, ці кораблі, зокрема, перекидатимуть військову техніку на російську територію. А.Ноговіцин зазначив, що угруповання сил Чорноморського флоту продовжує виконувати завдання із забезпечення безпеки акваторії, прилеглої до побережжя Абхазії.

Раніше, нагадує РосБізнесКонсалтинг, А.Ноговіцин заявив журналістам, що в Чорному морі біля берегів Грузії перебувають уже дев`ять кораблів НАТО (пізніше прийшло повідомлення про прохід через Босфор десятого корабля - американського фрегата - і про те, що очікується прихід ще вісьмох кораблів. - УНІАН). Серед них два кораблі США, по одному кораблю Іспанії, Німеччини й Польщі та чотири турецькі кораблі. "Це підвищує градус напруженості в регіоні", - підкреслив генерал.