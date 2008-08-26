Медведєв підписав укази про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Як повідомляє офіційний сайт Кремля, про це йдеться в заяві Президента Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВА.

«Грузинське керівництво, порушуючи Статут ООН, свої зобов`язання за міжнародними угодами, всупереч здоровому глузду, розв`язало збройний конфлікт, жертвами якого стали мирні люди. Ця ж доля чекала Абхазію. Очевидно, в Тбілісі розраховували на бліцкріг, який поставив би світову спільноту перед фактом, що відбувся. Був обраний найбільш нелюдяний спосіб домогтися своєї мети – приєднати Південну Осетію ціною знищення цілого народу», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що це була не перша спроба. «У 1991 році Президент Грузії Звяд Гамсахурдія із закликом «Грузія – для грузин» – тільки вдумайтеся в ці слова – наказав штурмувати Сухум і Цхінвал. Тисячі загиблих, десятки тисяч біженців, розорені села – ось до чого тоді це привело. Саме Росія в той момент зупинила винищування абхазького і осетинського народів. Наша країна стала посередником і миротворцем, домагаючись політичного врегулювання. При цьому ми незмінно виходили з визнання територіальної цілісності Грузії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він упевнений, що грузинське керівництво обрало інший шлях: зрив переговорного процесу, ігнорування досягнутих домовленостей, політичні і військові провокації, напади на миротворців – все це грубо порушувало режим у зонах конфлікту, встановлений за підтримки ООН і ОБСЄ.

Д.МЕДВЕДЄВ додав, що зараз стало зрозуміло, що «мирне вирішення конфлікту в плани Тбілісі не входило – грузинське керівництво методично готувалося до війни, а політична і матеріальна підтримка зовнішніх покровителів лише зміцнювала відчуття власної безкарності».

«У ніч на 8 серпня 2008 року в Тбілісі зробили свій вибір: СААКАШВІЛІ обрав геноцид для вирішення своїх політичних завдань. Цим він власноручно перекреслив всі надії на мирне існування осетин, абхазів і грузин в одній державі. Народи Південної Осетії і Абхазії неодноразово висловлювалися на референдумах на підтримку незалежності своїх республік. Ми розуміємо, що після того, що відбулося в Цхінвалі і планувалося в Абхазії, вони мають право вирішити свою долю самі», - переконаний Президент РФ.

«Виходячи з ситуації, що склалася, необхідно ухвалити рішення. Враховуючи вільне волевиявлення осетинського і абхазького народів, керуючись положеннями Статуту ООН, декларацією 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами, Гельсінським Завершальним актом РБРЄ 1975 року, іншими основоположними міжнародними документами – я підписав укази про визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії і незалежності Абхазії», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він додав, що Росія закликає інші держави наслідувати її приклад. Це нелегкий вибір, але це єдина можливість зберегти життя людей.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії і Абхазії як незалежних держав.

Після цього США і країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.