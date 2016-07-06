Голова МВС Британії перемогла в першому турі виборів нового лідера Консервативної партії

У голосуванні, в якому брали участь парламентарі від Консервативної партії, вона здобула 165 голосів із 329 відданих, повідомляє Радіо Свобода.

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Друге місце посіла заступник міністра енергетики Андреа Лідсом, яка має 66 голосів. Третім став міністр юстиції Майкл Ґоув із 48 голосами.

Із загалом п’яти претендентів один вирішив вийти з боротьби, а останній відтак не пройшов до наступного раунду.

Подальше голосування звузить число претендентів до двох.

Остаточний вибір мають зробити всі 150 тисяч членів Консервативної партії на партійних виборах у вересні.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.