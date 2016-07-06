Обама виступив на мітингу в рамках передвиборної кампанії Клінтон

Обама виступив на мітингу в підтримку Клінтон в місті Шарлотт у Північній Кароліні. Політики разом прилетіли в місто президентським літаком, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я сьогодні тут, тому що я вірю в Хілларі Клінтон, - заявив американський президент. - Досі не було чоловіка або жінки, більш кваліфікованих для цього поста. Ніколи!".

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Це перший спільний захід Клінтон і Обами, покликаний збільшити підтримку колишнього держсекретаря на тлі все зростаючої популярності ймовірного кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Обама жодного разу не назвав Трампа по імені, але в його промові були відсилання до нього.

"Я знаю, що інша людина говорить про те, щоб знову зробити Америку великою, - сказав він. - Вона і так велика. Це вибір між тим, щоб чіплятися за уявне минуле чи вступити в майбутнє".