Москву завтра виховуватимуть на Постійній раді ОБСЄ?

У середу, 27 серпня, відбудеться спеціальне засідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі у зв`язку з останніми діями Росії відносно Грузії і визнанням РФ незалежності самопроголошених республік Абхазії і Південної Осетії.

Про це повідомляється на сайті ОБСЄ.

Раніше головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Фінляндії Александер СТУББ засудив рішення Росії визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії.

"Визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії порушує фундаментальні принципи ОБСЄ", - йдеться в його заяві, поширеній у Відні прес-службою Організації.

"Як будь-який член ОБСЄ, Росія повинна поважати суверенітет і територіальну цілісність інших", - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії і Абхазії незалежними державами.

Сьогодні, 26 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії і Абхазії.

Раніше країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що Росія порушила резолюції Ради безпеки ООН, визнавши незалежність Південної Осетії і Абхазії.