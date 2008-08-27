Росія реагуватиме на ПРО в Європі "військовим способом" - Медведєв

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія реагуватиме військовим способом на розміщення об`єктів ПРО США в Чехії і Польщі, повідомляють «Подробиці».

«Ці ракети знаходяться поряд з нашим кордоном і представляють для нас загрозу, це абсолютно точно. Отже це, звичайно, створює додаткову напруженість. Нам доведеться на неї якось реагувати, реагувати, природно, військовим способом", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю телеканалу "Аль-Джазіра" у вівторок в Сочі. Він висловив думку, що НАТО це розуміє.

Д.МЕДВЕДЄВ також сказав, що Росія негативно відноситься до перспективи надання Грузії та Україні плану по прийому в НАТО. "Якщо рішення про надання плану про членство буде ухвалено, то нас це жодною мірою не радуватиме", - сказав президент РФ. При цьому він додав: "Це справа, врешті-решт, НАТО".

"Ми з НАТО прагнули розвивати партнерські відносини, НАТО останнім часом намагається їх переглянути", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

"Я вчора сказав: хочуть переглянути - хай переглядають. Можна один одному і до побачення сказати, трагедії не відбудеться", - підкреслив президент РФ.