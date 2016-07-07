Генсек НАТО: Світ став небезпечнішим

"Ми покажемо силу та єдність Альянсу, - сказав Столтенберг після зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою. - Рішення (Варшавського саміту - УНІАН) зроблять нас сильнішими і краще підготовленими до викликів, з якими ми маємо справу".

Генсек наголосив, що "світ став небезпечнішим місцем порівняно з тим, яким він був лише кілька років тому", повідомляє Deutsche Welle.

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Столтенберг підбадьорив країни на східному кордоні Альянсу. "Послання чітке: хто нападає на одного члена (НАТО - УНІАН), той нападає на весь Альянс", - наголосив генеральний секретар. Він додав, що вважає дуже правильним проведення саміту у Варшаві, "місті, яке знало біль конфлікту і цінність безпеки".

Дуда, у свою чергу, зазначив, що головне завдання Альянсу - забезпечення миру. "Альянс ніколи не був окупантом, Альянс ніколи не був агресором", - цитує польського президента dw з посиланням на інформагенцію dpa.

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком в Києві держсекретар США Джон Керрі заявив, що говорити про членство України в НАТО - зарано.