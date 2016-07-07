США підтримують політику відкритих дверей НАТО для України, але на неї чекає "довгий шлях модернізації"

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний секретар США Джон Керрі заявив у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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”Сполучені Штати є прибічником політики відкритих дверей і вітатимуть нових членів, коли вони будуть готовими. Як президент Порошенко зі свого боку сказав на декількох різних заходах: перед Україною стоїть довгий шлях для модернізації та реформування сектору безпеки, та посилення сумісності з НАТО, що буде частиною обговорення, яке відбудеться в рамках засідання Комісії НАТО-Україна”, - сказав Керрі.

При цьому він наголосив, що Порошенко та Україна, ”ще не прийняли рішення щодо подання заявки на членство у НАТО”.

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”Я можу вас завірити, що нещодавно анонсовані Україною зусилля щодо запуску реформ у сфері оборони, які включають заходи із зміцнення громадського контролю над Збройними силами, дуже вітаються, і є дуже важливою частиною демократичного процесу, також дуже важливі для спільної роботи та для забезпечення сумісності із НАТО, та є частиною намірів України у поглибленні співпраці з НАТО у рамках партнерства, яке існує на сьогодні”, - заявив Керрі.

Водночас, за його словами, співпраця щодо реформування українського сектору безпеки продовжиться, і майбутнє залежатиме від динаміки впровадження реформ, але наразі говорити про членство України в НАТО зарано.

У свою чергу Петро Порошенко заявив, що очікує, що на саміті НАТО у Варшаві буде підтверджено політику відкритих дверей щодо України.

«Ми очікуємо підтримку Альянсу, ми очікуємо, що ті позиції (будуть підтверджені – УНІАН), які були задекларовані під час Бухарестського саміту, ключовий з яких є те, що двері НАТО відкриті для будь-якої європейської країни», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на Бухарестському саміті НАТО у квітні 2008 року була прийнята декларація, у якій сказано, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу. Водночас у документі не зазначено якихось термінів.