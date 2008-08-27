Щоб протистояти Росії, не потрібні нові структури

У коаліції, що об’єднуватиме країни, які виступають проти дій Росії по відношенню до Грузії, мають бути спільні позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив державний секретар у закордонних справах та справ Співдружності Великої Британії Девід МІЛІБЕНД на прес-конференції після проведення сьогодні у Києві переговорів із міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ.

Д.МІЛІБЕНД, зокрема, прокоментував свою попередню заяву щодо формування міжнародної коаліції з протидії російській агресії стосовно Грузії.

У зв’язку з цим британський міністр закордонних справ пояснив: «Зазначена коаліція передбачає участь певних структур, таких як ЄС, але я не мав на увазі створення якогось нового союзу. Натомість, йдеться про об’єднання думок і позицій через вже існуючі міжнародні структури».

У зв’язку з цим Д.МІЛІБЕНД наголосив, що йдеться про вимоги дотримання принципів територіальної цілісності держав і норм міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня після визнання РФ незалежності Абхазії та Південної Осетії Д.МІЛІБЕНД закликав світову спільноту організувати "якнайширшу коаліцію проти російської агресії стосовно Грузії".