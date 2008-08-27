Щоб протистояти Росії, не потрібні нові структури

19:17, 27 серпня 2008
Світ
1923 0

Міністр пояснив, що розумів під "коаліцією"

У коаліції, що об’єднуватиме країни, які виступають проти дій Росії по відношенню до Грузії, мають бути спільні позиції.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив державний секретар у закордонних справах та справ Співдружності Великої Британії Девід МІЛІБЕНД на прес-конференції після проведення сьогодні у Києві переговорів із міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ.

Д.МІЛІБЕНД, зокрема, прокоментував свою попередню заяву щодо формування міжнародної коаліції з протидії російській агресії стосовно Грузії.

У зв’язку з цим британський міністр закордонних справ пояснив: «Зазначена коаліція передбачає участь певних структур, таких як ЄС, але я не мав на увазі створення якогось нового союзу. Натомість, йдеться про об’єднання думок і позицій через вже існуючі міжнародні структури».

У зв’язку з цим Д.МІЛІБЕНД наголосив, що йдеться про вимоги дотримання принципів територіальної цілісності держав і норм міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня після визнання РФ незалежності Абхазії та Південної Осетії Д.МІЛІБЕНД закликав світову спільноту організувати "якнайширшу коаліцію проти російської агресії стосовно Грузії".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter