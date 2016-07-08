Черговий теракт у Багдаді: жертвами вибуху стали 26 людей

За даними ЗМІ, жертвами нападу стали 26 людей, ще 52 людини отримали поранення, передає Бі-бі-сі. Як повідомляє поліція, після вибуху, влаштованого смертником, в мавзолей увірвалися кілька озброєних людей, які почали стріляти по людях, які перебували всередині.

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На той час в мавзолеї зібралося багато людей, які відзначають закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

Відповідальність за вибух поки не взяло на себе жодне з екстремістських угруповань.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в іракській столиці сталися два потужних вибухи: спочатку в жвавому районі Ель-Каррада біля ресторану був підірваний замінований автомобіль, а потім на півночі міста пролунав ще один вибух. Жертвами вибухів стали майже 300 осіб, ще 200 поранено.

Відповідальність за напади взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

5 липня міністр внутрішніх справ Іраку Мохаммед Габбан заявив, що йде у відставку після серії вибухів в Багдаді.