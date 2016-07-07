Кількість жертв найбільшого теракту в Багдаді зросла до 292 осіб

Про це повідомило міністерство охорони здоров'я Іраку. Влада досі не змогла встановити особи 177 людей, загиблих під час вибуху, йдеться в повідомленні відомства, передає Бі-бі-сі. Тіла 115 осіб були пізнані і передані родичам.

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За даними міністерства, поранення отримали 200 осіб.

Напад, відповідальність за який узяло на себе угрупування "Ісламська держава", стався в неділю і став одним з найбільших за останні роки.

Вантажівка, начинена вибухівкою, була підірвана на торговій вулиці в жвавому районі Багдада - Ель-Каррада. Жертвами вибуху стали в основному відвідувачі місцевих кафе. Через деякий час стався ще один вибух - на півночі міста.