У Сент-Луїсі знову спалахнули протести після вбивства поліцейськими темношкірого

Щонайменше дев'ять людей заарештовано в Сент-Луїсі під час протестів, що відбулися після того, як поліцейські застрелили в цьому місті темношкірого чоловіка при спробі його арешту, повідомляє ТАСС з посиланням на CNN.

По прибутті на обшук в один з кримінальних районів Сент-Луїса в середу ввечері поліцейські намагалися затримати двох темношкірих людей. У відповідь один з них почав погрожувати силовикам пістолетом. У результаті поліцейські відкрили вогонь, застреливши нападника. Іншому чоловікові вдалося втекти, ведуться його пошуки.

Після цього на місці події почало збиратися близько сотні темношкірих протестувальників. Вони блокували проїжджу частину, підпалювали автомобілі, грабували навколишні магазини, кидали в поліцейських каміння і пляшки.

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Всі заклики розійтися були проігноровано, що спровокувало застосування поліцейськими спеціальних засобів.

У район, де відбулися маніфестації, стягнуті додаткові підрозділи, які здійснюють посилене патрулювання на вулицях.

Нагадаємо, що минулого тижня в передмісті Сент-Луїса - місті Фергюсон - на акції в пам'ять про беззбройного темношкірого юнака, застреленном рік тому поліцейським, пролунали постріли. Повідомлялося, що невідомий відкрив стрілянину, в результаті чого як мінімум одна людина отримала поранення. Внаслідок масових заворушень у місті влада ввела надзвичайний стан.