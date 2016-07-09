Уряд Великобританії відхилив петицію противників Brexit щодо повторного референдуму

Документ підписали 4,125 млн осіб. 77 000 підписів були визнані сфальсифікованими і вилучені з обігу, повідомляє Deutsche Welle.

Незважаючи на відмову кабінету міністрів, петиція буде розглянута в британському парламенті, оскільки в її підтримку виступило понад 100 000 осіб.

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Автори документа відзначають, що рішення про вихід з ЄС схвалили менше 60 відсотків виборців, а загальний рівень участі в плебісциті склав нижче 75 відсотків голосів. В даному випадку, вказують вони, закон передбачає проведення повторного голосування.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала незворотнім рішення Великобританії покинути ЄС, але зазначила, що керівництво країн-членів співдружності дасть країні деякий час, щоб почати процес виходу з блоку.

Великобританія була членом ЄС протягом 43 років.



