Терористи "Ісламської держави" запустили в обіг власну валюту - правозахисники

21:55, 09 липня 2016
Світ
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У східно-сирійській провінції Дейр-ез-Зор в обіг надійшла нова грошова одиниця терористичного угруповання "Ісламська держава" - "золотий динар".

REUTERS

Про це сьогодні, 9 липня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає DW.

Згідно з даними правозахисників, новий платіжний засіб - золота монета, важить 4,5 грама і коштує 190 доларів США.

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Ісламісти планують у майбутньому продавати нафту, яку видобувають на підконтрольних їм територіях у Сирії та Іраку, винятково за ці золоті монети. Через це попит на нову валюту досить значний, повідомляють у Центрі. Вперше про запровадження власної валюти ІД оголосила ще у 2014 році. Досі, однак, свідчень про те, що ці гроші перебувають в обігу, не надходило.

Тим часом підконтрольна ісламістам територія скорочується. Зокрема, 23 червня підтримувані США опозиційні "Демократичні сили Сирії" увійшли до утримуваного бойовиками ІД сирійського міста Манбідж.

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