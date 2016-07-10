Підсумки варшавського саміту: країни НАТО закликали позбавлятися від озброєння російського виробництва

Про це йдеться у підсумковій декларації саміту НАТО у Варшаві.

"Ми вітаємо зусилля держав-членів про вирішення, у разі необхідності, питань з існуючою залежністю від спадщини у вигляді озброєнь російського виробництва", - цитує документ "ТАСС".

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З часів холодної війни зброя російського виробництва залишається на озброєнні низки країн НАТО, серед яких Польща, Болгарія, Румунія і країни Прибалтики.

Як відомо, у вересні 2014 року на саміті в Уельсі лідери країн НАТО зобов'язалися поступово довести свої військові витрати до 2% ВВП. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, згідно з останніми даними альянсу, сумарні військові витрати Організації повинні зрости цього року на 8 млрд доларів, або на 3% від минулорічного показника.