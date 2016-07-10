У США продовжуються протести проти насильства поліції (фото)

У Міннесоті протестувальники заблокували дороги і кидали фаєри в поліцейських, а в місті Батон-Руж в штаті Луїзіана збройні загони самооборони "Нові чорні пантери" дали відсіч поліції.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, протестувальники, які п'ять ночей поспіль виходять на вулиці, повні люті, і настрій серед них розпалюється від мітингу до мітингу, на що поліція відреагувала повною бойовою екіпіровкою.

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"Сторони стоять лицем до лиця, часто блокуючи основне шосе, що веде до поліцейської дільниці. Поліція періодично вибудовується в ряд і вихоплює з натовпу кілька людей, щоб відвести їх у відділок", - повідомляє кореспондент Бі-бі-сі.

За повідомленням кореспондента, раніше сотні людей пройшли маршем до будівлі законодавчих зборів штату Луїзіана і простояли на сходах з піднятими вгору стиснутими кулаками.

Напружена ситуація зберігається і в Далласі, де минулого четверга 25-річний чорношкірий Міка Джонсон застрелив п'ятьох поліцейських під час мітингу протесту.

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Там підвищені заходи безпеки після того, як в поліцію надійшли анонімні погрози про підготовку нових нападів на співробітників поліції.

Приводом для масових протестів проти вбивства поліцейськими чорношкірих стала загибель Філандо Кастільо в Міннесоті і Алтона Стерлінга в Луїзіані.

Минулої ночі в місті Сент-Пол в Міннесоті протестувальники кидали в поліцейських пляшки, каміння та гарячі предмети. Демонстранти заблокували швидкісну автомагістраль між штатами, створивши на дорозі затор.

За даними поліції, деякі поліцейські отримали опіки. Кілька учасників протестів арештовані. Демонстранти стверджують, що поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кийки.

У місті Батон-Руж в штаті Луїзіана кілька сотень людей оточили будівлю поліцейської дільниці, вигукуючи "Немає справедливості, немає світу!". Натовп протестуючих зібралася і у мінімаркету, де був убитий Алтон Стерлінг.

Напруженість супроводжувала і протистояння збройних членів партії "Нові чорні пантери" і спецпідрозділів поліції. Закони Луїзіани дозволяють відкрите носіння зброї.

Десятки людей заарештовано, серед них активіст Дерей Маккессон і двоє журналістів.

В Сан-Франциско і в місті Фресно в Каліфорнії кілька сотень демонстрантів заблокували дороги і мости. Мирні демонстрації пройшли в містах Уест-Палм-Біч, Форт-Лодердейл і Маямі у Флориді.

У Нью-Йорку щонайменше 20 людей заарештовано під час маршу протесту по Манхеттену.

У Філадельфії нинішні вихідні оголошені "Вікендом гніву". Демонстрація в центрі міста тривала шість годин. Демонстрації протесту пройшли також в Нешвіллі, Індіанаполісі та Вашингтоні.