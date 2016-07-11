Меркель переконана у невідворотності Brexit

Таку думку висловила у неділю, 10 липня, федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель, передає Deutsche Welle.

"Як на мене, рішення прийнято", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу ZDF. "Наступним кроком має стати те, що Великобританія подасть відповідну заявку. Я виходжу з того, що це станеться. Маючи справу з реальністю, цілком твердо виходжу з того, що ця заявка надійде", - додала кацлер. Утім, зробить Лондон це лише тоді, коли країну очолить новий прем'єр-міністр, впевнена Меркель. Але жодних переговорів про вихід зі складу ЄС до цього, за її словами, не буде.

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Канцлерка також заперечила, що до перемоги противників членства Великобританії в Євросоюзі на референдумі призвела політика заощадження в ЄС, яку проводить уряд у Берліні. На її думку, головним чинником невдоволення британців членством в Євросоюзі стало право на вільне пересування громадян та робочої сили. Саме на темі міграції, зокрема і всередині ЄС, часто робили акцент у своїй агітації прибічники Brexit.

Водночас канцлер Німеччини повідомила про невизначеність із ситуацією навколо доступу депутатів Бундестагу до турецького аеродрому "Інджирлік". На цьому аеродромі дислокуються літаки військово-повітряних сил Німеччини. Вона підтвердила, що зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яка відбулася на полях саміту НАТО в Варшаві, не принесла прориву в цій справі. А тому "потрібно працювати (над цим питанням. - Ред.) далі", зазначила Меркель.