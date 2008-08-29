Туреччина загрожує вдатися до економічних санкцій проти Росії

Туреччина може застосувати до Росії економічні санкції, зокрема обмежити торгівлю між країнами. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Курзад Тузмен (Kursad Tuzmen). Його слова передає агентство AFP.

Санкції проти Росії пов`язані з незадоволенням Туреччини безпричинними, на думку турецької сторони, затримками на російських митницях вантажівок з турецькими товарами. Експортери скаржилися на тривалі перевірки, через які водії вантажівок мусять по кілька днів чекати дозволу на в`їзд у країну.

На запитання про те, чи не пов`язані дії російської сторони з негативною реакцією Туреччини на війну в Південній Осетії та визнанням незалежності Абхазії і Південної Осетії, Курзад Тузмен відповів, що не хотів би говорити про це як про "помсту". Раніше Туреччина підтримала позицію Грузії, проте утримувалася від відкритого засудження дій Росії.

Лента.ру