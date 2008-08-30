Саакашвілі пропонує відновити фінансування опозиції з держбюджету

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закликав опозицію забути розбіжності у зв`язку із загостренням відносин із Росією та запропонував відновити фінансування опозиційних партій з держбюджету.

Як передає Газета.ру, М.СААКАШВІЛІ, звертаючись до грузинської опозиції сказав: «Ми повинні самі фінансувати політичні партії з державного бюджету, ми повинні забути розбіжності, які були раніше між нами, зняти їх. Давайте фінансувати ці партії повністю, але контролюватимемо, щоб їх фінансування не велося з-за кордону, точніше - з однієї конкретної країни», - заявив М.СААКАШВІЛІ 29 серпня ввечері на зустрічі з керівниками районних адміністрацій у місті Поті.

Крім того, Президент Грузії запропонував представникам опозиції "створити спільну раду - антикризову раду, куди ввійдуть і їхні представники. Деякі представники опозиції, не хочу тут їх перераховувати, не змогли в ці дні поступити зовсім гідно, але в основному сили опозиції повелися дуже добре. Я це дуже ціную. Тому наше завдання сьогодні - створити антикризову раду, до якої ввійдуть представники громадськості та опозиції, ті люди, кого це стосується, хто постраждав внаслідок конфлікту», - заявив М.СААКАШВІЛІ.

Грузинська опозиція позбулася фінансової підтримки після парламентських виборів 21 травня. Опозиціонери заявляли, що вибори, в результаті яких перемогла пропрезидентська партія, сфальсифіковані.