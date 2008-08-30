Грузія запровадила суворіший візовий режим з Росією

Видача грузинських віз громадянам Росії на всіх контрольно-пропускних пунктах Грузії з суботи 30 серпня припинена, повідомляє Newsru з посиланням на МЗС Грузії.

За повідомленням прес-служби грузинського МЗС, напередодні в міністерство запросили радника-посланника посольства РФ в Грузії А.Смага, якому була вручена нота. Згыдно з нею, з 8 вересня 2008 року візи для громадян РФ видаватимуться лише в дипломатичних представництвах і консульських установах Грузії за кордоном.

Разом з тим, видача в`їзних віз до Грузії проводитиметься тільки на основі оригіналу запрошення на тих громадян Російської Федерації, які здійснюють поїздку до Грузії для зустрічі з членами сім`ї, з гуманітарною метою, а також з офіційним (діловим) візитом.

З детальною інформацією щодо отримання грузинських віз громадяни Російської Федерації можуть ознайомитися в дипломатичних представництвах і консульських установах Грузії за кордоном, відзначає прес-служба.

Досі громадяни РФ могли одержати грузинську візу безпосередньо в тбіліському аеропорту, заплативши 20 доларів.

Напередодні офіційний Тбілісі заявив про розрив Грузією дипломатичних відносин з РФ. Як сказав журналістам заступник міністра закордонних справ Грузії Григол Вашадзе, "як в Грузії, так і в РФ не залишиться жодного дипломата". "Залишаться лише консул, віце-консул і технічний персонал", - сказав Вашадзе.

За його словами, інтереси Грузії в Росії представлятиме посольство однієї з третіх країн. "Це рішення не означає, що, наприклад, контакти між МЗС двох країн припиняться остаточно. Такі зустрічі можливі на території третіх країн", - відзначив Вашадзе. Як пояснив журналістам голова парламентського комітету із зовнішніх зв`язків Лаша Жванія, "інтереси Грузії в РФ можуть представляти посольства України, Азербайджану або якої-небудь іншої країни, що є партнером Грузії".