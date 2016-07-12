Правозахисники попереджають про підрив прав людини й інтернет-безпеки в Росії через нові закони

Про це заявила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, передає Радіо Свобода.

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Зазначається, що підписаний президентом Росії пакет «антитерористичних поправок» до законів співавторства депутата Державної думи Ірини Ярової, який прозвали «пакетом Ярової», містить цілу низку глибоко проблемних норм, що істотно утискають право на приватне життя і можуть призвести до вкрай негативних наслідків для свободи висловлення думки в інтернеті.

Днями президент Росії Володимир Путін підписав так званий «антитерористичний пакет» змін до законодавства, одним із авторів якого є депутат Державної думи Ірина Ярова. Поправки роблять значно суворішими низку законів і обмежують права, гарантовані громадянам конституцією РФ. Правозахисники й експерти різко критикують ці зміни.