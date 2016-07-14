Євродепутат пояснила причину появи фото із сирійським муфтієм, який обіцяв теракти у ЄС - ЗМІ

Євродепутат від Естонії Яна Тоом, яка їздила до Сирії у складі цієї делегації, заявила, що під час візиту не знала про виступ муфтія, що погрожував активізувати атаки смертників у Європі і США. Під час візиту було зроблено і фото з муфтієм. Про це пише естонське видання Postimees.

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"Я не схвалюю його заяви, але закликаю поставитися до нього з відомими застереженнями, з урахуванням емоцій, які ним в той момент керували", – зазначила вона.

Євродепутат пояснила висловлювання муфтія тим, що за чотири дні до цього його син загинув в засідці повстанців. Вона стверджує, що від представника держави, яка перебуває в стані війни, особливо якщо він нещодавно втратив власну дитину, не варто очікувати політично коректних висловлювань.

У своїй промові муфтій пообіцяв активізувати в Європі та Сполучених Штатах Америки напади терористів-смертників, якщо іноземні сили зважаться напасти на Сирію.

Видання відзначає, що Європарламент відмежувався від візиту євродепутатів до Сирії в минулі вихідні, заявивши, що він був приватним. До складу делегації входили депутат від Естонії Яна Тоом, депутат від Іспанії Хав’єр Коусо Пермуй, депутат від Латвії Тетяна Жданок.