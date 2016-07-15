У Ніцці скасовано щорічний джазовий фестиваль та концерт Ріанни

Про це мер Ніцци Крістіан Естрозі написав в "Твіттері". "Прапори у місті будуть приспущені. Скасовано концерт Ріанни і джазовий фестиваль", - написав він.

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Крім цього влада Марселя оголосила про скасування святкового салюту після теракту в Ніцці, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Le Point.

Традиційний святковий салют в Марселі до Дня взяття Бастилії був перенесений на 15 липня, оскільки в четвер був сильний вітер.

"Скасовано салют, запланований на вечір 15 липня", - повідомили в мерії Марселя.

Як повідомляв УНІАН, вночі в Ніцці після салюту з нагоди святкування Дня взяття Бастилії вантажівка в'їхала у натовп людей, які поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людях. Внаслідок атаки, яку французька влада назвала терактом, загинули 84 людини, 18 травмованих перебувають у важкому стані.

Президент Франції Франсуа Олланд продовжив надзвичайний стан у країні ще на три місяці, хоча вчора заявляв, що не бачить більше підстав для цього.