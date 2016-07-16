При спробі військового перевороту в Анкарі загинули 42 людини - прокуратура

Про це повідомляє Reuters.

За даними прокуратури, більшість жертв — цивільні особи.

Також зазначається, що 13 осіб, які намагалися проникнути в президентський палац, заарештовані.

Раніше повідомлялося, що в Анкарі, за непідтвердженою інформацією, в результаті вибуху в штаб-квартирі поліції спеціального призначення загинули 17 поліцейських.

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Нагадаємо, офіційний представник турецької національної розвідки заявив, що спроба перевороту була "відбита".

Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

При цьому ЗМІ повідомили, що Глава Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.

Пізніше в Туреччині запровадили воєнний стан і комендантська година.