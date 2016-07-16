При спробі військового перевороту в Анкарі загинули 42 людини - прокуратура
В Анкарі при спробі державного перевороту загинули понад 42 людини.
Про це повідомляє Reuters.
За даними прокуратури, більшість жертв — цивільні особи.
Також зазначається, що 13 осіб, які намагалися проникнути в президентський палац, заарештовані.
Раніше повідомлялося, що в Анкарі, за непідтвердженою інформацією, в результаті вибуху в штаб-квартирі поліції спеціального призначення загинули 17 поліцейських.
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Нагадаємо, офіційний представник турецької національної розвідки заявив, що спроба перевороту була "відбита".
Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
При цьому ЗМІ повідомили, що Глава Генерального штабу Туреччини Хулусі Акара захопили в заручники і утримують в будівлі відомства в Анкарі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган був змушений звернутися до громадян через відеозв'язок з мобільного телефону.
Пізніше в Туреччині запровадили воєнний стан і комендантська година.