Турецький прем'єр повідомив про затримання понад 2800 осіб за заколот

Ситуація знаходиться повністю під контролем турецької влади, оголосив він, передає Бі-бі-сі. За його словами, в результаті заколоту була вбита 161 людина, близько 1440 отримали поранення. Раніше Генштаб повідомив про 194 вбитих, включаючи бунтівників.

Читайте такожЕрдоган розсилає смс-повідомлення громадянам Туреччини, закликає виходити на вулиціБіналі Йилдирим поклав провину за заколот на "паралельні структури" в армії. Цей термін турецька влада вживає для позначення прихильників проповідника Фетхуллаха Гюллена.

"Країна, яка буде підтримувати проповідника Гюлена, не буде другом Туреччини, і буде вважатися воювала з Туреччиною", - сказав він.

Гюллен, який вважається головним політичним опонентом президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, вже спростував свою причетність до спроби перевороту. Він живе в добровільному вигнанні в США і очолює рух "Хизмет". Раніше Ердоган і Гюллен були соратниками, але потім їхні шляхи розійшлися.

Також турецький прем'єр заявив, що члени "паралельної групи" вже знаходяться в руках турецької юстиції і понесуть належне покарання. "Наш народ під час цих подій виявив далекоглядність, яка не допустила порушення волі народу. Ті, хто зробив цю спробу, повинні усвідомити істину: ніхто не може грати прагненням нашого народу до свободи й демократії", - заявив Біналі Йилдирим, передає Анадолу.

Крім цього, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу виступив з вимогою видачі військовослужбовців, які після спроби перевороту втекли в Грецію. "Ми вимагаємо негайної видачі 8 військовослужбовців-зрадників, які втекли в Грецію на вертольоті", - написав він у "Твіттері".

Турецький військовий вертоліт приземлився сьогодні в Греції, вісім чоловік на борту були затримані, повідомляє грецька поліція. Вони попросили у влади Греції політичного притулку. Грецькі ЗМІ підтвердили, що на вертольоті перебували люди, причетні до спроби перевороту в Туреччині.

Раніше повідомлялося, що заколотникам вдалося захопити кілька вертольотів, два з них були збиті над Анкарою лояльною до президента Туреччини авіацією.