Влада США опублікувала раніше секретну частину звіту щодо терактів 11 вересня 2001 року

На думку низки американських політиків, а також родичів загиблих у терактах, засекречені 28 сторінок документа могли містити дані, що особи, пов'язані з владою Саудівської Аравії і які підтримували зв'язок з виконавцями терактів після їхнього прибуття до США, знали про їхні наміри здійснити теракти. Протягом більш ніж 13 років родичі загиблих вимагали оприлюднити засекречений розділ звіту, передає українська редактція DW.

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В оприлюдненому у п'ятницю, 15 липня, розділі міститься, зокрема, інформація про людей, з якими були пов'язані терористи перед здійсненням атак. У ньому називаються імена людей, які допомагали терористам винайняти житло, відкрити банківські рахунки, а також брати уроки керування літаками. Адже 15 з 19 терористів-викрадачів літаків були громадянами Саудівської Аравії.

"Відповідно до різноманітних документів ФБР та меморандуму ЦРУ, дехто з викрадачів літаків, які здійснили атаки 11 вересня, під час свого перебування в Сполучених Штатах, очевидно, мали контакти з особами, які могли бути пов'язані з урядом Саудівської Аравії", - сказано, зокрема, в звіті.

Голова комітету з питань розвідки Палати представників США Девін Нунс наголосив на важливості того, що розсекречений розділ "не містить підтверджених висновків, а скоріше неперевірені зачіпки, які потім детально розслідувались розвідкою".

Однак, на думку колишнього сенатора штату Флорида Боба Грехема, який був співголовою комісії з розслідування терактів 11 вересня, Саудівська Аравія здійснювала активну підтримку терористів під час їхнього передування в США. Розсекречені сторінки "дуже чітко вказують на Саудівську Аравію як на того, хто здійснював основне фінансування", переконаний екс-сенатор.