У Єревані під час сутичок з радикалами травмовані 4 поліцейських

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, на оточену територію біля захопленого відділку поліції пропустили оператора і кореспондента радіо разом з депутатом парламенту від опозиційного руху «Вірменський національний конгрес» Ніколом Пашіняном.

Пашінян зайшов разом з поліцейськими у зону безпеки, після чого розповів, що на іншому боці блокованої території група людей намагалася прорвати оточення. Вони почали кидати у поліцейських каміння та інші предмети. У результаті четверо силовиків були доставлені до лікарні.

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Нікол Пашинян підтвердив, що штурму не було, нікого не затримали.

Раніше 19 липня у Вірменії порушили кримінальну справу через захоплення будівлі поліції у Єревані. У Службі національної безпеки (СНБ) цієї країни не змогли відповісти на питання вірменської служби Радіо Свобода, за яким конкретно статтями порушили справу.

У вівторок увечері представники опозиційного руху «Установчий парламент», які захопили будівлю і заручників, мали дати відповідь на висунуту напередодні вимогу влади, про суть якої теж нічого невідомо.

За інформацією вірменських ЗМІ, у СНБ заявили, що переговори тривають, завдання влади – домогтися звільнення заручників.

Озброєні прихильники радикального опозиційного руху «Установчий парламент» захопили будівлю поліції в єреванському районі Еребуні 17 липня, вбивши при цьому одного поліцейського і поранивши шістьох людей. За даними поліції, нападники взяли в заручники дев’ятьох людей, п’ятьох із них звільнили в результаті переговорів.

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Нападники вимагають звільнення Жирайра Сефіліана, лідера «Установчого парламенту», якого арештували минулого місяця за звинуваченням в незаконному придбанні та зберіганні зброї. Вони також вимагають відставки президента Сержа Сарґсяна.

Влада відкинула вимоги нападників і заявляє про ведення переговорів із озброєними людьми з вимогою, щоб вони здалися.