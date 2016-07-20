"Політика страху" Трампа небезпечна для США і всього світу - Штайнмайер

Про це в середу заявив Reuters міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер у письмовому інтерв'ю.

Він зазначив, що стурбований "неоднозначними обітницями" Трампа "зробити Америку знову сильною" при одночасному зниженні активності США за кордоном.

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"Це суперечливо і це змушує мене турбуватися", - сказав Штайнмаєр.

"Політика страху та ізоляції принесе менше безпеки - не більше, і буде небезпечною не тільки для Сполучених Штатів, але й для Європи і решти світу", - додав він.

Також Штайнмаєр наголосив, що теперішня криза і напружена ситуація в світі приводять людей до спокуси шукати прості відповіді. Однак, за словами міністра закордонних справ Німеччини, завдання полягає в тому, щоб знайти дієві рішення, які не ґрунтуються на простих словах або зведенні нових бар'єрів.