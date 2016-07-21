Зіткнення біля захопленої в Єревані будівлі поліції: 45 постраждалих

Про це повідомляє РБК.

Присутні біля будівлі почали кидати в поліцейських каміння. Активісти є прихильниками осіб, які захопили будівлю. Учасники акції вимагають, щоб їм їжу підвозили не поліцейські, а опозиційний депутат Нікол Пашинян. Мітингувальники спробували прорвати поліцейський кордон, проте були відтіснені від будівлі. Постраждали 45 осіб.

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Як зазначає «Новини-Вірменія», правоохоронці застосовують проти мітингувальників шумові гранати.

За даними PanARMENIAN.net, деякі демонстранти відібрали у поліцейських щити. У відповідь, стверджує видання, правоохоронці застосували сльозогінний газ. На місце події прибувають карети швидкої допомоги.

Кореспондент «Армінфо» повідомив, що представники правоохоронних органів застосовують спецзасоби для розгону натовпу, не уточнивши, про які саме йдеться. Агентство також пише про постріли.

Як зазначає «Новини-Вірменія», Пашинян вступив у переговори з поліцією. Він закликав учасників акції не наближатися до поліцейського кордону. Депутат також закликає до спокою правоохоронців.