Стрілянина у Мюнхені: весь медперсонал лікарень терміново викликали на роботу

22:19, 22 липня 2016
Світ
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Весь медичний персонал лікарень і клінік німецького Мюнхена терміново викликано на роботу за розпорядженням місцевої влади.

REUTERS

Ця міра прийнята у зв'язку з можливим надходженням великої кількості постраждалих внаслідок стрілянини, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство DPA.

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Як повідомляв УНІАН, сталася стрілянина в торговому центрі Olympic. За даними МВС Баварії, три людини загинули. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.

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