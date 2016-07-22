Стрілянина у Мюнхені: весь медперсонал лікарень терміново викликали на роботу

Ця міра прийнята у зв'язку з можливим надходженням великої кількості постраждалих внаслідок стрілянини, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство DPA.

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Як повідомляв УНІАН, сталася стрілянина в торговому центрі Olympic. За даними МВС Баварії, три людини загинули. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.