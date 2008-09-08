У столиці Болгарії вибухнули два кафе

У двох різних кафе в болгарській столиці сьогодні вночі прогриміли два вибухи, серйозні поранення отримали четверо людей.

За даними прес-служби Міністерства внутрішніх справ Болгарії, у двох різних кафе близько півночі за місцевим часом, спрацювали вибухові пристрої. Серйозно постраждали двоє чоловіків, які в критичному стані доставлені в лікарню, поранення уламками скла дістали дві жінки. Район місця події оточений поліцією, тут працюють рятувальники, медики, пожежники. Точна кількість потерпілих уточнюється. Почато розслідування обставин інциденту.

ІТАР-ТАРС