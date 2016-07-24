Загарбники дільниці ППС в Єревані спалили поліцейський автомобіль і збили безпілотник

Про це повідомив РИА "Новости" член опозиційної організації «Установчий парламент» Алек Єнігомшян.

«У них відключили електрику, вони не отримують їжу. В знак протесту вони спалили поліцейську "Газель"», - розповів він.

Прес-секретар організації Варужан Аветисян, у свою чергу, заявив, що був збитий поліцейський безпілотник., повідомляє Lragir.

Читайте такожЕкстремісти, які захопили відділення поліції в Єревані, відмовилися здаватися (фото)

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Єревані озброєні люди захопили будівлю полку патрульно-постової служби і взяли в заручники кількох поліцейських.

Озброєне угрупування вимагає звільнити лідера праворадикального політичного руху "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна, заарештованого в червні за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї.

Під час нападу на дільницю поліції один співробітник правоохоронних органів загинув, шестеро були поранені. Наступного дня з будівлі випустили двох заручників.