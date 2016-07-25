Справу про вбивство Нємцова розгляне колегія присяжних

"Задоволено клопотання обвинувачених, які просили про розгляд справи судом присяжних", - повідомив адвокат одного з підсудних Шамсудін Цакаеєв, передає ТАСС.

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Суд повинен призначити дату відбору колегії присяжних, яка складається з 12 осіб.

Адвокат також заявив, що прокурор просить продовжити термін арешту фігурантам справи про вбивство політика. "Сьогодні в ході попередніх слухань у справі прокурор заявив клопотання про продовження п'ятьом обвинуваченим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказав він.

Біля будівлі Московського окружного військового суду, де почався розгляд справи, посилені заходи безпеки. Співробітники поліції оточили частину вулиці, журналістів до будівлі суду поки не пускають. Прохід пішоходів через бар'єри також заборонений.

Як повідомляв УНІАН, Бориса Нємцова застрелили в ніч на 28 лютого 2015 року в центрі Москви.

У справі про вбивство були арештовані Заур Дадаєв, якого слідство вважає безпосереднім виконавцем злочину, а також Хамзат Бахаєв, Анзор і Шадід Губашеві і Тамерлан Ескерханов, звинувачені у причетності до скоєння злочину.

29 червня Генеральна прокуратура РФ затвердила обвинувальний висновок у справі про вбивство Бориса Нємцова. Ніхто з фігурантів провини не визнає, втім у СКР вважають, що по справі зібрана переконлива доказова база.