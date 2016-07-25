Поліція Флориди не вважає стрілянину в нічному клубі терактом

22:19, 25 липня 2016
Світ
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Поліція Флориди заявила, що стрілянина в нічному клубі, що відбулася напередодні, не була терактом.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

"Цей інцидент не є актом терору", - заявили в поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що дві людини були вбиті. За словами поліцейських, 14-16 людей отримали поранення внаслідок стрілянини.

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Зараз затримано трьох осіб, проте передбачається, що в перестрілці могли брати участь більше людей.

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